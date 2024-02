Fantino morto dopo incidente all'ippodromo San Rossore: raccolta fondi per la famiglia

"In questo momento così tragico per la famiglia di Dominik ci stringiamo al loro dolore. Ma il resto della vita va avanti, e ora più che mai è importante dare una mano concreta. Per questo abbiamo deciso di organizzare una raccolta fondi da destinare alla compagna e alla loro piccola bambina. Vi chiediamo, per rispetto e riservatezza, di non condividere questo link sui social, ma solo di inviarlo ai vostri contatti tramite messaggio whatsapp. Con il passaparola possiamo arrivare lontano".

Recita così il messaggio su GoFundMe degli amici di Dominik Pastuszka, il fantino 35enne scomparso a seguito di un incidente avvenuto il primo febbraio scorso all'ippodromo San Rossore. In appena un paio di giorni le donazioni, oltre 240, hanno superato quota 27mila euro. L'esperto atleta ha lasciato la compagna e la figlia piccola di un anno e mezzo. Qua il link per donare.