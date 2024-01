La solidarietà dopo la mareggiata: donazione in favore del Bagno Gorgona

L'unione fa la forza e dà vita a una catena di solidarietà attivata dal Sib Confcommercio Provincia Pisa e dall'Associazione I Cavalieri, con il patrocinio del Comune di Pisa, che si concretizza in una donazione di 1.200 euro in favore del Bagno Gorgona, uno degli stabilimenti più colpiti dalle mareggiate che il 2 novembre e il 3 dicembre 2023 hanno devastato Marina di Pisa.

Il simbolico maxi assegno con la cifra raccolta nel corso della serata di beneficenza tenutasi il 28 dicembre al ristorante Etoile del Porto di Marina di Pisa è stato consegnato nella sede di Confcommercio Pisa in via Chiassatello a Stefano Sbrana, titolare del Bagno Gorgona.

"Un simbolico gesto di solidarietà che rappresenta soprattutto un segnale di vicinanza a una realtà storica di Marina di Pisa e del nostro litorale, una goccia nel mare considerati gli ingentissimi danni subiti dallo stabilimento" afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

"La situazione resta tragica dopo le ultime mareggiate, ma in questi momenti è importante non sentirsi abbandonati, ringrazio tutti coloro che hanno contribuito per la vicinanza e la sensibilità dimostrate" le parole del titolare del Bagno Gorgona Stefano Sbrana.

"Cerchiamo sempre di fare la nostra parte attraverso iniziative di solidarietà come questa" il commento del presidente del Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani. "In questo caso per sostenere concretamente il Bagno Gorgona, che rappresenta non solo un elemento catalizzatore per Marina di Pisa e tutto il litorale, ma un simbolo di rilancio e speranza per un futuro migliore".

"Abbiamo immediatamente sostenuto questa iniziativa in accordo con Confcommercio, anche per cominciare con spirito solidale un anno per noi molto importante, in cui ricorre il 25° anniversario della nostra fondazione" spiega il presidente dell'Associazione I Cavalieri, Daniele Conti, che ringrazia "la Fondazione Arpa, Doady Giugliano e Silvia Spagnoli per il contributo in occasione della serata di beneficenza del 28 dicembre".

Lo definisce "un bellissimo segnale in favore di un bagno storico e importante, conosciuto e frequentato da molti marinesi e non solo" la consigliera comunale e presidente della Terza Commissione consiliare permanente Virginia Mancini, mentre il presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni evidenzia "l'importanza delle iniziative di solidarietà, specialmente quelle in favore del territorio".