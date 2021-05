All'appello 'Proteggiamoli' rispondono in tanti: raccolti oltre 95mila euro per sostenere i sanitari

L'iniziativa era stata lanciata da sei Comuni dell'Unione Valdera per supportare il comparto sanità alle prese con l'emergenza sanitaria

Il cuore grande dei cittadini fa volare alto l'iniziativa denominata 'Proteggiamoli' promossa da sei Comuni dell’Unione Valdera, ovvero Bientina, Buti, Capannoli, Calcinaia, Casciana Terme Lari e Palaia. Sono stati infatti raccolti 95.405, 98 euro, in parte utilizzati per l’acquisto di materiale sanitario donato all’ospedale 'Lotti' di Pontedera, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta che svolgono l’attività nei Comuni interessati, per permettere loro di affrontare meglio l’emergenza Coronavirus.

Ecco i principali interventi fino a gennaio 2021:

- Donazione Ecografo per Rianimazione Ospedale F. Lotti – 24.385,41 €

- Donazione Videolaringoscopio per Rianimazione Ospedale F. Lotti – 180.56,00 €

- Donazione in n. 4 apparati ricetrasmittenti per rianimazione Ospedale F. Lotti - € 224,48

- Donazione, in più occasioni, di dispositivi di prenotazione vari ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta che svolgono l’attività nei Comuni interessati e all’ospedale F. Lotti – 10.197,16 €

"Per ultilizzare l’ammontare rimanente di 42.542,93 € sono previsti nei prossimi mesi, altri acquisti che saranno opportunamente pubblicizzati" sottolineano dai Comuni aderenti.