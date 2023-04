'Sotto le stelle del Bosco dei talenti': raccolta fondi per i bambini con disturbi dello spettro autistico

Partirà il 20 aprile il crowdfunding realizzato dalla Fondazione Il Cuore si scioglie insieme all’Associazione Talenti Autistici aps per sostenere il progetto 'Sotto le stelle del bosco dei Talenti', un’area verde immersa nella natura all’interno del Parco Naturale di Migliarino San Rossore e Massaciuccoli. Qui l’Associazione Talenti Autistici aps, fondata da genitori di bambini con disturbi dello spettro autistico, vuole realizzare un sogno: creare uno spazio con giochi e attività, per imparare a socializzare e crescere insieme. C’è tempo fino al 30 maggio per contribuire al crowdfunding, attraverso una donazione sulla piattaforma Eppela, o partecipando agli eventi organizzati dalla Sezione soci Coop Pisa che sostiene il progetto sul territorio.

Il progetto 'Sotto le stelle del Bosco dei Talenti' è stato presentato mercoledì 19 aprile all’interno del Parco di San Rossore, con la partecipazione di Sara Biagi, vice presidente Fondazione il Cuore si scioglie, Sara Frediani, presidente Associazione Talenti Autistici aps, Angiolina Rovetini, presidente Sezione soci Coop Pisa, Lorenzo Bani, presidente dell’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Riccardo Gaddi, direttore dell’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e Luca Gorreri, responsabile dell’ufficio Risorse Agricole e Gestione Faunistica dell’Ente Parco San Rossore.

L’Associazione Talenti Autistici, nata nel 2020, oggi gestisce un bosco speciale, un luogo di integrazione tra natura, inclusione, abilità diverse e sviluppo delle autonomie. Attraverso il progetto Bosco dei Talenti, l’associazione potrà acquistare una tenda glamping, realizzando così il sogno di guardare le stelle tutti insieme nella notte di San Lorenzo. Grazie al progetto dei Pensati con il cuore, i ragazzi potranno finalmente apprezzare il silenzio della natura, il canto dei grilli, la luce delle lucciole, il risveglio tra i canti dei galli e le passeggiate nell'area faunistica.

Pensati con il Cuore è la campagna di raccolta fondi della Fondazione Il Cuore si scioglie, nata per sostenere i progetti delle associazioni del territorio. Il meccanismo è quello di coinvolgere e sensibilizzare le persone, facendo conoscere le realtà locali impegnate nella solidarietà e invitando a dare un contributo per la realizzazione di piccoli e grandi sogni. Una volta arrivati a metà della cifra necessaria, la Fondazione Il Cuore si scioglie raddoppia l’importo per centrare l’obiettivo. Un modo per mettere al centro il territorio e tutte le associazioni che, facendo comunità, si impegnano sui temi dell’inclusione sociale, della disabilità, dell’inserimento professionale dei soggetti svantaggiati, del contrasto alla ludopatia e della scoperta del territorio per i più giovani. La raccolta fondi, in partenza il 20 aprile e aperta fino al 30 maggio, è dedicata a cinque nuovi progetti: Fiorenza Wheelchair Hockey - Vinciamo insieme (Firenze), Sotto le stelle del bosco dei talenti (Pisa), Rignano: Ciak si gira (Valdarno Fiorentino), Insieme nella giungla (Valdichiana Senese), Pronti a correre (Lucca).