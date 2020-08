Calci: dalla raccolta fondi in memoria di Sandro Sandroni mille euro per le famiglie in difficoltà

La Misericordia di Calci ha raccolto oltre mille euro in memoria di Sandro Sandroni, ex assessore a Calci dal 2009 al 2014 e per tanti anni presidente della Filarmonica Giuseppe Verdi di Calci. In occasione della sua morte, avvenuta a maggio scorso, la famiglia aveva lanciato una raccolta fondi per sostenere le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus. "Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi - afferma il governatore della Misericordia di Calci, Stefano Gambini - un caro pensiero va a Sandro Sandroni e a tutta la sua famiglia".

