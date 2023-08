Raccolta fondi 'Un trattore per Ippoasi'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Ippoasi è un rifugio per animali salvati da sfruttamento, abusi psicofisici e morte, nato nel 2008 a Pisa. Siamo un’associazione di volontariato, non solo un rifugio per animali di ogni specie, ma anche spazio sociale, laboratorio di convivenza, resistenza e solidarietà reciproca all’interno del Parco di San Rossore Migliarino Massaciuccoli, a Pisa, ed è gestita da un entusiastico e appassionato gruppo di volontarie e volontari provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo. Al suo interno hanno trovato casa e salvezza da morte certa diversi animali tradizionalmente definiti “da reddito”: mucche, asini, cavalli, maiali, cinghiali, pecore, capre, galli, galline, anatre, cani e gatti.

Dal 2016 collaboriamo con il secondo rifugio che costituisce Ippoasi, il Rifugio della Bubi, del quale si occupano i cari amici Franca e Claus. Tra le meravigliose colline toscane essi danno casa a diversi animali. E non è tutto: il Rifugio della Bubi dona ospitalità e cure anche ad oltre trenta gatti! Ippoasi è finanziata esclusivamente grazie alle donazioni private. Il nostro lavoro non è sostenuto da alcun ente e non percepisce sovvenzioni pubbliche. Quest'anno (il 2023) è stato per Ippoasi tempo di grandi cambiamenti:

• abbiamo inaugurato, nell'edificio adiacente al rifugio, la piccola Libreria Itinerante, con tanti titoli e libri per tutte le età, tutti allo scopo di autofinanziare le attività di cura degli animali;

• abbiamo cominciato i lavori per aprire la prima Falegnameria Sociale, dove potremo svolgere in sicurezza tutte le mansioni legate alla manutenzione ma anche offrire alla collettività uno spazio sociale di espressione pratica;

• abbiamo acquistato TRE NUOVE MANGIATOIE DI FIENO per gli animali, in cui poter inserire finalmente i balloni di fieno interi, velocizzando i ritmi del lavoro quotidiano e soprattutto dando un importante miglioramento alla qualità di vita degli animali e un freno agli sprechi di cibo che avvenivano con le vecchie mangiatoie.

Ora abbiamo di nuovo bisogno di aiuto: DOBBIAMO ACQUISTARE UN TRATTORE CON FORCHE DA FIENO che possa permetterci di inserire autonomamente i balloni dentro le mangiatoie, evitandoci l'enorme sforzo fisico di farlo a mano! Per questo motivo abbiamo aperto una raccolta fondi su Eppela che potete trovare a questo link: https://www.eppela.com/projects/10505. Sul nostro sito https://www.ippoasi.org potete trovare anche tutte le altre modalità per supportarci per raggiungere questo obiettivo ambizioso! Restiamo anche aperti a suggerimenti o indicazioni circa trattori usati da poter acquistare una volta raggiunta la cifra necessaria. Potete contattarci tramite l’email info@ippoasi.org o via cellulare al +393897629476 Grazie di cuore da parte di tutta Ippoasi.