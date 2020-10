Funghi nel Parco di San Rossore: le regole per la raccolta

Con l'arrivo della stagione autunnale iniziano a spuntare nel Parco i porcini, le russole, i pioppini, i leccini, i lattari e i cantarelli (più noti come gallinacci o finferli). Per raccogliere i funghi è necessario essere in regola con il tesserino e seguire alcune regole per garantire un'attività sostenibile. Il Parco è un luogo da vivere e insieme rispettare e promuovere, per questo anche quest'anno si è rinnovata la collaborazione con il Gruppo Micologico Pisano che sfocerà nell'organizzazione di iniziative sul tema come una mostra sui funghi che si terrà a Cascine Vecchie.

Per chi già ha conseguito negli anni scorsi il tesserino necessario per svolgere l’attività nel territorio del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, è sufficiente effettuare il pagamento della quota annuale (valevole fino al 31 dicembre) di 16 euro e conservare la ricevuta di pagamento da esibire in caso di controlli.

Chi invece non lo possiede e lo vuole richiedere deve compilare l’apposita domanda e inviarla a enteparcoregionalemsrm@postace rt.toscana.it (modulistica sul sito all'indirizzo www.parcosanrossore.org/amm-tr asparente/modulistica/ oppure richiesta informazioni via mail a l.gorreri@sanrossore.toscana.i t) e superare un colloquio che verte sulle normative per la raccolta dei funghi nel Parco e sulle modalità di comportamento. Bisogna conoscere le zone dove è consentito l’accesso e come si raccolgono i funghi per non rovinare il sottobosco, e in generale le semplici regole che servono a garantire una fruizione sostenibile e responsabile del territorio.

La raccolta è consentita tre giorni alla settimana (domenica, martedì e giovedì), per un massimo di 1 chilo a specie e comunque 2 chili in totale, fanno eccezione le morchelle per le quali il limite massimo è di 30 esemplari, data la loro delicatezza. Non si possono raccogliere nelle zone di riserva integrale e di giovane rimboschimento. Per alcune specie la dimensione minima della cappella deve essere di 3-4 centimetri per preservare i piccoli esemplari, mentre tutti i funghi raccolti devono essere depositati in contenitori areati come cestelli di vimini. I fruitori sono invitati, prima del consumo dei funghi raccolti, a portarli all’ispettorato micologico delle Asl per stabilirne la loro commestibilità, un servizio gratuito che fornisce le corrette indicazioni per il consumo.

Per saperne di più: il Parco dispone di una guida dal titolo ‘I funghi del Parco’ disponibile nei centri visita.



Ecco un breve decalogo utile come guida alla raccolta e al consumo dei funghi:



- Non raccogliere indiscriminatamente tutti i funghi, per non devastare l'equilibrio dell'ecosistema

- I funghi vanno raccolti interi per consentire la corretta individuazione della specie

- È vietato ricorrere all'uso di vanghe, zappe e strumenti che potrebbero danneggiare il sottobosco

- I funghi vanno raccolti sani e non se in cattivo stato, gli esemplari non raccolti devono essere lasciati tal quali e non distrutti

- I funghi raccolti devono essere trasportati in contenitori aerati per la disseminazione delle spore

- Non mettere i funghi sospetti insieme ai funghi buoni e non regalare funghi se la loro commestibilità è incerta

- La cottura, l'essicamento o altri trattamenti non servono a rendere commestibili i funghi velenosi

- Tutti i funghi commestibili vanno consumati ben cotti

- Evitare di far consumare funghi a bambini, donne in gravidanza o allattamento, anziani, persone che presentano intolleranza a particolari alimenti, farmaci o affette da patologie gastriche, epatiche, pancreatiche, renali, senza il consenso del medico

- I funghi commestibili vanno mantenuti in contenitori rigidi e aerati ed in luogo fresco e devono essere consumati, o effettuate le operazioni di conservazione, in tempi brevi

