Raccolta di materiale scolastico per le famiglie in difficoltà della Valdera

Quaderni, fogli protocollo, block notes, penne, pennarelli, matite e lapis. Ma anche album, evidenziatori, gomme, colla, righelli. Materiale scolastico che sarà possibile donare alle famiglie in difficoltà, grazie ad una raccolta promossa nei supermercati Coop, nella giornata di sabato 10 Settembre, anche nei punti vendita di Pontedera, Bientina e Ponsacco e che, su Pontedera, grazie a Rete Alimentiamo, sarà distribuita direttamente o tramite altre associazioni di volontariato del territorio che si occupano di aiuti alle famiglie in difficoltà. Coinvolte anche la Caritas (per Ponsacco) e la rete solidale Lunperlaltro (su Bientina).

"Per alcune famiglie della zona c'è il rischio che la scuola riparta con difficoltà maggiori rispetto ad altre - spiega Eugenio Leone, presidente di Rete Alimentiamo - e tutti noi possiamo fare una cosa semplice, dando a questi bambini la possibilità di partire bene, con lo stesso materiale di tutti i compagni di classe. Capisco che il periodo non è dei migliori per nessuno, ma pochi euro investiti in istruzione generano subito felicità ed entusiasmo nei bambini al loro ritorno a scuola, ma soprattutto sono un vero investimento nella crescita della nostra società". L'iniziativa ha il sostegno dell'amministrazione comunale di Pontedera e degli altri Comuni della zona coinvolti: "Invitiamo la cittadinanza a collaborare - spiega l'assessora alle politiche sociali Carla Cocilova - ringrazio il tessuto associativo e del volontariato per l'impegno messo in campo, come sempre, per iniziative di questo tipo".

La raccolta di materiale scolastico è promossa da Unicoop Firenze insieme alla Fondazione Il Cuore Si Scioglie e ha la collaborazione fattiva delle sezioni soci. "Sabato, tutto il giorno, soci e clienti Coop potranno trovarci nei punti vendita. Saremo insieme ai volontari delle associazioni del territorio per sostenere la raccolta straordinaria di materiale scolastico, una iniziativa importante per aiutare chi ha più bisogno con una donazione - spiegano dalla Sezione Soci Coop Valdera - Ringraziamo già da ora tutti coloro che sosterranno l’iniziativa con il loro contributo, sarà un modo per sentirci ancor di più comunità".