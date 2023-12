Misericordia e Rotary Pisa-Galilei insieme per regalare un sorriso ai più piccoli

Raccolti 150 piccoli doni per mamme e bimbi sotto i 4 anni dal Rotary Pisa-Galilei e dalla Misericordia di Pisa. I doni sono stati distribuiti a famiglie più fragili e ad alcune strutture e associazioni del territorio come Donne In movimento, La casa della Giovine, Il centro aiuto per la vita. L'iniziativa è stata promossa dal Rotary Pisa Galilei che attraverso il suo presidente Ignazio Bulgarella e sua moglie Giovanna Bonanno hanno coinvolto la Misericordia di Pisa.



Così in pochissimi giorni, con un passaparola efficace hanno raccolto moltissimi regali e doni.



"Quest'anno abbiamo voluto partire pian piano e vedere cosa riuscivamo a realizzare" dice Giovanna Bonanno. Aggiunge il presidente Bulgarella: "Il risultato è stato straordinario, aver raggiunto in pochissimi giorni questi numeri e aiutare così tantissime famiglie". "Siamo stati molto contenti di essere stati coinvolti - dice Sandra Capuzzi, neo commissaria della Misericordia di Pisa - hanno partecipato tutti, volontari, dipendenti, che hanno raccolto e confezionato i pacchi insieme al Rotary che ringraziamo".E' sicuramente l'inizio di una collaborazione tra Rotary Pisa Galilei e la Misericordia che porterà a realizzare delle iniziative concrete anche per il futuro.