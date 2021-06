'Salviamo i boschi': in arrivo una giornata di pulizie alle Cerbaie

Un’occasione per dire no all’abbandono indiscriminato dei rifiuti e fare qualcosa di concreto per la tutela dell’ambiente. Sabato 19 giugno è in programma la giornata di raccolta 'Salviamo i boschi' delle Cerbaie, un’iniziativa organizzata dal Comune di Castelfranco di Sotto in collaborazione con le associazione delle Frazioni. Cittadini di ogni età si rimboccheranno le maniche per rendere più bello e pulito il paesaggio. I volontari, armati di buona volontà, si riuniranno a Orentano in un’iniziativa che vedrà cittadinanza e associazioni unite per lanciare un segnale positivo in difesa del decoro boschivo.

E' infatti con l’obiettivo di rappresentare la voglia di vedere le strade e i boschi nel loro splendore e non soffocati dal degrado dei rifiuti abbandonati che domenica le associazioni delle frazioni di Orentano e Villa Campanile hanno organizzato questa giornata ecologica aperta a tutti. Questo appuntamento non rappresenta un evento isolato ma fa parte di un percorso più ampio di sensibilizzazione alle tematiche ambientali, affrontato dal mondo associativo insieme al Comune di Castelfranco di Sotto.

"Le giornate di raccolta dei rifiuti si erano interrotte a causa della pandemia, ma adesso torniamo a rimboccarci le maniche per difendere il nostro splendido paesaggio continuamente deturpato dall’abbandono dei rifiuti - ha commentato il sindaco Gabriele Toti - le associazioni hanno dimostrato un grande entusiasmo nell’organizzare insieme al Comune questa iniziativa e speriamo che anche la cittadinanza risponda con grande partecipazione. In questo modo lanciamo un di civiltà che fa da monito a chi non conosce il rispetto per il bene comune".

Il ritrovo è fissato alle ore 8 per iscrizione obbligatoria presso lo spazio Sagra della Pizza, Ente Carnevale a Orentano. Inizio raccolta ore 8.30 (durata prevista 2 ore). E' consigliato un abbigliamento comodo, con scarpe adatte e un paio di guanti da giardinaggio. Il Comune di Castelfranco provvederà alla dotazione di sacchetti e si farà carico insieme a Geofor della rimozione dei rifiuti raccolti durante la mattinata.