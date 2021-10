Giornata di pulizia al Parco Collodi di Cascina con 'Puliamo il Mondo'

Nel clima di ripresa di molte attività anche Puliamo il Mondo che ogni anno coinvolge in vari weekend, da fine settembre a fine ottobre, centinaia di amministrazioni locali e migliaia di cittadini nella pulizia e cura del territorio in tutta Italia è tornata in azione, dopo l’interruzione nel 2020 per la pandemia. Così anche a

La ripartenza coinvolge anche le iniziative ambientali. A Cascina un nutrito gruppo di cittadini si è mobilitato nel fine settimana, con guanti e sacchi della spazzatura, per ripulire l’argine dal Parco Collodi, fino ad alcune strade del centro storico del capoluogo. Una giornata di 'Puliamo il Mondo0 organizzata dall'amministrazione comunale, ufficio e assessorato all'Ambiente, con il contributo di Toscana Energia, in un clima collaborativo con le associazioni locali: Legambiente Valdera, RICREAS, Cascina Solidale e Italia Nostra sezione di Cascina, che hanno dato il loro contributo nella progettazione delle attività e con la presenza dei volontari. Hanno partecipato personalmente anche gli assessori Giulia Guainai e Cristiano Masi, alcuni dipendenti comunali con l’assistenza dell’Anpas di Cascina.

Sono stati raccolti numerosi sacchi di rifiuti, suddivisi fra multimateriale e indifferenziato, e sono state individuate alcune microdiscariche che verranno rimosse nei prossimi giorni con mezzi e operatori specializzati.

"L’assessore all’ambiente Paolo Cipolli ed i referenti locali di Legambiente - scrive in una nota il Comune - hanno dato il via alla passeggiata ecologica mettendo in evidenza la necessità di diffondere una cultura della cura, a partire dagli ambiti vicino alle nostra case, lasciando un positivo segno nell’ambiente, contrariamente a chi continua ad offendere il territorio. Purtroppo la quantità di rifiuti raccolti dimostra che c’è ancora bisogno di una costante sensibilizzazione su questo tema e che l’inciviltà è ancora diffusa, ma la partecipazione e l’entusiasmo dei cittadini in un solo pomeriggio hanno eliminato i danni provocati dalla maleducazione e’dall incuria. In attesa della prossima iniziativa ecologica, quando si auspica possibile il ritorno della collaborazione con le scuole del territorio".