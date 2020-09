In 70 a pulire spiaggia e pineta sul Viale del Tirreno: raccolte oltre 2 tonnellate di rifiuti

Prima iniziativa sul territorio per la neonata sezione pisana dell'associazione Plastic Free Onlus, attiva in tutta Italia. Ad un mese dalla costituzione del gruppo, il cui responsabile locale è Mario De Longis, l'esordio domenica 27 settembre a Tirrenia è stato un successo: grazie al tam tam social 70 persone si sono ritrovate per pulire la spiaggia e la pineta lungo il Viale del Tirreno, riuscendo in 3 ore circa, dalle 10 alle 13, a raccogliere oltre 70 sacchi di rifiuti, pari a circa 2 tonnellate.

La manifestazione si inseriva in una mobilitazione nazionale promossa dall'associazione, con oltre 60 città aderenti. Se nel sud Italia una ventina di località hanno dovuto posticipare al prossimo weekend per il maltempo, gli attivisti pisani sono potuti entrare in azione: divisi in quattro squadre, una sulla spiaggia e tre in pineta, hanno raccolto diversi generi di rifiuti, anche a seconda della zona. "Sulla spiaggia - dice De Longis - sono stati raccolti solo due sacchi, segno che a fine stagione era ancora abbastanza pulita. La quantità più grande si è raccolta nell'area vicina al marciapiede della passeggiata, tantissimo rifiuto minuto, come bottiglie di plastica e simili. Le due squadre che si sono addentrate in pineta, fra la Bigattiera e la Pisorno, hanno trovato veramente di tutto. Copertoni di camion, bombole del gas, casse di polistirolo, medicine... molti rifiuti sono stati segnalati al Comune, non potevamo raccogliergli in quanto speciali e pericolosi".

"Sono felice di come è andata - aggiunge De Longis - ma devo ammettere che mi ha colpito la quantità di rifiuti trovata. Anche Avr, la ditta dei rifiuti del Comune con la quale eravamo d'accordo per la rimozione dei sacchi, è rimasta sorpresa. L'Ufficio Ambiente ci ha fatto i complimenti, per la prossima iniziativa, fra un mesetto credo, ci verranno forniti i sacchi. Certo, ripensando a quello che abbiamo raccolto, colpisce il grado di inciviltà. Per la quantità di rifiuti trovata è evidente che c'è un menefreghismo diffuso e che certe zone non vengono mai pulite, se non con azioni speciali. E vedere che ci sono rifiuti sia vecchi che nuovi fa capire che l'abbandono della spazzatura è purtroppo una pratica costante".