Ambiente: raccolti 500 chili di rifiuti a Ripafratta

Un grande impegno, che porta 40 persone a dedicare due ore della propria domenica alla pulizia dell'ambiente. E' stato un successo, come molte altre volte ormai, l'iniziativa promossa dall'associazione Plastic Free a San Giuliano Terme, lo scorso 16 aprile. A Ripafratta i volontari si sono ritrovati a partire dalle 9.30 di mattina nei pressi del Ponte sull'Ozzeri, in via Cignani. Da lì sono partite le operazioni di raccolta lungo l'argine, in una zona non semplice, fra vegetazione e aree scoscese.

L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il gruppo Facebook 'Il Lungomonte c'è', il gruppo volontari 'Ripartiamo Insieme' di Metato dello Spi Cgil, con il patrocinio del Comune di San Giuliano Terme e con il supporto di materiale donato dall'azienda Tecnomat di Pisa. Sono stati raccolti oltre 500 chili di rifiuti, anche speciali. Cose come una 15ina di gomme, due caschi da moto, perfino il ripiano superiore di una cucina. Uno dei ritrovamenti più frequenti, per centinaia e probabilmente migliaia di pezzi, è stato quello di piccole provette di plastica.

Fra i partecipanti dell'iniziativa c'era una vecchia conoscenza delle pagine di PisaToday, il runner Marcello Villani, che si allena proprio nelle zone interessate dalla pulizia. "Già da un anno e mezzo - racconta - vengo a correre in questo posticino isolato e dall'alto avevo notato l'accumulo di rifiuti sull'argine. Così si è cominciato a parlarne, fino al coinvolgimento del Comune e delle associazioni".

"Un paio di mesi fa, facendo un sopralluogo a Ripafratta - aggiunge Marcello - oltre alla spazzatura che avevo visto, c'erano anche le provette di plastica. Sono quelle che mesi prima avevo notato anche a Marina di Vecchiano, sono migliaia, arrivano fino a Viareggio". La zona in cui la pulizia è avvenuta è quella dell'ansa del fiume poco dopo la cascata, evidentemente soggetta per conformazione al trattenimento di rifiuti.