Con 'Esperia' raccolte 30 donazioni di sangue al Centro trasfusionale dell'Aoup

Ha fruttato 30 donazioni (15 di sangue intero, 5 di emocomponenti e 10 differite) la domenica di apertura del Centro trasfusionale il 30 giugno scorso, con l’associazione culturale calabrese 'Esperia' che, insieme allo staff dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti e alle associazioni dei donatori, ha organizzato l’ennesima iniziativa di richiamo alla solidarietà e alla donazione di sangue prima delle vacanze.

Come sempre, l’Aoup ringrazia donatori e testimonial e rilancia l’appello per evitare che il sangue e gli emocomponenti scarseggino durante i mesi estivi.

Si ricordano gli orari di apertura (presidio ospedaliero di Cisanello - Edificio 2, Ingresso C): dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione e anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14 alle 17. E’ possibile prenotare chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742 (qui si può scaricare il modulo anamnestico da compilare prima della donazione).