'Racconti in corsia': al via il concorso letterario della Fondazione Arco

Nasce nelle stanze dell’edificio 22 dell’ospedale Santa Chiara di Pisa, sede dell’U.O. di Oncologia Medica dell’Azienda ospedaliera pisana, l’idea di affidare a un concorso letterario, cioè alle parole, un compito: raccontare cosa succede quando a una persona viene diagnosticata la malattia e cosa 'resta' dopo che ci si ritrova per le mani una diagnosi del genere. Questa è l'essenza di 'Racconti in Corsia', un concorso letterario promosso dalla Fondazione Arco, sotto la guida del Prof. Gianluca Masi, medico oncologo, Professore Associato di Oncologia presso l'Università di Pisa e attuale direttore dell’Oncologia Medica 2 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. Attiva dal 2004, la fondazione sostiene la ricerca oncologica e l'assistenza ai pazienti, focalizzando la propria ricerca sulle modalità di personalizzazione del trattamento oncologico per chi è affetto da tumori solidi.

Il concorso, con il patrocinio dell'Aoup e l’importante contributo della Fondazione Pisa e dell’Associazione Pollicino, si impernia sul significato della parola 'resta' dopo una diagnosi di cancro, sfidando l'idea di limitazione e offrendo uno spazio per esprimere esperienze, emozioni e riflessioni sulle sfide quotidiane affrontate da pazienti e operatori sanitari. Dentro quella parola, pure così diffusa quando pazienti e non pazienti hanno a che fare con la malattia, c’è infatti un errore di fondo: l’idea di un limite, un impoverimento, un confine che, invece, l’esperienza quotidiana di chi varca la soglia dell’edificio 22 può facilmente smentire. È lì, come in tutte le Oncologie dell’Italia, che si apre un universo di domande - alle quali non sempre si possono dare risposte ma rispetto alle quali, con la ricerca, non si smette mai di provare a fornirne - di legami e fratture, di relazioni per le quali empatia diventa parola chiave.

E appunto un universo di gesti e, certamente, di parole che dà l’opportunità a chi cura e a chi viene curato di ampliare la propria esperienza come persone e professionisti, scoprire, arricchirsi. Prenderne coscienza, raccontare e farsi raccontare pezzetti di questo universo può cambiare il significato stesso di malattia e contribuire a modificare il valore che diamo a ciò che sta intorno alla persona che cura o che viene curata. Può far sì, intanto, che parlare di cancro significhi parlare di ricerca e quindi di possibilità di cura. Significhi, anche, parlare di una comunità di persone, delle più varie, grazie alle quali sentirsi meno soli nell’affrontare la malattia. Perché del cancro, in definitiva, si possa avere meno paura.

“L’idea nasce da una nostra paziente, volontaria e promotrice di questo concorso. È rivolto a pazienti, ma anche a personale ospedaliero che abbia avuto esperienza di problematiche oncologiche, in modo tale da dare la possibilità di raccontare il proprio vissuto, ma anche per abbracciare idealmente i nostri stessi pazienti che incrociano le loro esperienze qui al polo oncologico - dichiara il professor Gianluca Masi, presidente della Fondazione Arco.

"Due malati di tumore non sono mai uguali uno all’altro e anche le loro malattie non sono mai uguali tra loro. All’interno della stessa malattia ci sono caratteristiche diverse ad esempio. Il nostro compito e la nostra sfida - aggiunge la prof. Chiara Cremolini, segretario scientifico e vicepresidente della Fondazione Arco - è trovare la freccia giusta al nostro arco per ciascun malato sulla base dell’identikit del tumore. La fondazione supporta progetti grazie all’impegno dei giovani ricercatori per arrivare a questo risultato”.

Il concorso è aperto a tutto il personale medico e infermieristico che opera nelle Oncologie delle aziende sanitarie della Toscana, ai pazienti che vengono seguiti da queste strutture e ai loro familiari. Gli elaborati – sotto forma di lettere, testimonianze, articoli – dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica info@fondazionearco.org entro il prossimo 15 giugno 2024 e saranno esaminati da una giuria di esperti (scrittori, giornalisti, personale sanitario). Saranno premiati i primi cinque classificati e sono previsti anche premi speciali da parte della giuria. Il regolamento completo sarà presente dal 19 febbraio sul sito www.fondazionearco.org La cerimonia di premiazione è in programma a settembre.

“La ‘medicina narrativa’ è un filone della medicina che si occupa di curare la malattia attraverso il suo vissuto. Leggere storie come quelle che saranno inviate in concorso - conclude la dottoressa Mojgan Azadegan dell'Aoup - permette di capire e di conoscere sé stessi trovando delle risposte, anche se personali, a domande che altri si sono posti. Non si tratta di una branca minore, ma di fatto una medicina complementare”.