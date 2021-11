Speaker, redattori e tecnici: candidature aperte a RadioEco

RadioEco, la web radio ufficiale dell’Università di Pisa, apre le candidature per nuovi speaker, redattori e tecnici che vogliano entrare a far parte dell’associazione e contribuire a far crescere il progetto gestito da e rivolto alla comunità studentesca dell’ateneo. La campagna di recruitment è indirizzata a chiunque sia appassionato di musica, giornalismo, informatica, fotografia e videomaking, social media e comunicazione e abbia voglia di imparare, crescere e coltivare queste passioni nel laboratorio di RadioEco. Chi volesse candidarsi può compilare il form online: https://linktr.ee/RecruitmentRadioeco2022.

I profili ricercati per l’area IT sono esperti del settore informatico pronti a partecipare alla programmazione di applicazioni Android e iOS e per manutenzione e progettazione del sito web della radio. L'area tecnica offre, inoltre, la possibilità di fare esperienza attiva di fonico di studio, fonico di presa diretta, missaggio audio, videomaking/editing con il fine di produrre contenuti fruibili dal pubblico di Radioeco. Si ricercano anche blogger, fotografi e videomaker, speaker, social media manager e content creator.

Radioeco, arrivata al quindicesimo anno di attività, è diventata negli anni un punto di riferimento per la comunità universitaria pisana e non solo con il suo progetto crossmediale. Oltre alle numerose interviste condotte negli anni ad artisti, politici, personaggi televisivi e sportivi, la web radio intrattiene varie collaborazioni con realtà locali e festival noti a livello nazionale e internazionale, ai quali i redattori possono partecipare al fine di raccontarli al meglio.