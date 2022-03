Il 'Piazzone' si riempie d'auto d'epoca: Pontedera lanciatissima verso la Mille Miglia

Circa cento auto d'epoca hanno partecipato al secondo raduno di 'Road to 1000 Miglia', evento con cadenza fissa, ogni ultima domenica del mese, fino a maggio, che anticipa il passaggio della Mille Miglia, in programma a Pontedera il 17 giugno. Dopo l'appuntamento di fine febbraio si è replicato domenica mattina, con una esposizione di mezzi in piazza Martiri della Libertà, con tante persone che hanno ammirato macchine che hanno fatto la storia dell'industria italiana a quattro ruote.

Un conto alla rovescia, quello dell'arrivo a Pontedera della più importante rievocazione storica automobilistica del mondo, che viene vissuto con grande attesa, in una realtà che fa parte a pieno titolo della rete italiana di 'Città dei Motori', associazione che raduna 35 Comuni italiani che hanno nel loro dna la vocazione motoristica.

Anche l'iniziativa di domenica mattina è stata organizzata, sotto l'egida dell'amministrazione comunale, dai tre club Classic Valdera, Vintage Car Garage e Kinzica Pisa (con la presenza, come ospiti, anche del Vespa club Pontedera e del Ciao club) e si ripeterà, con un altro appuntamento di 'Road to 1000 Miglia', a fine aprile.

Le tappe della Mille Miglia

La kermesse della Mille Miglia, con la parata delle auto d'epoca, è in programma dal 15 a 18 giugno, con partenza e arrivo a Brescia.

Ecco le tappe:

Tappa 1 – Mercoledì 15 Giugno

Dopo la partenza da Brescia le auto si dirigeranno verso il Lago di Garda, prima Salò poi Desenzano del Garda e Sirmione da dove sfileranno attraversando il Parco Giardino Sigurtà, Mantova e Ferrara e raggiungere Cervia-Milano Marittima per la fine della prima giornata.

Tappa 2 – Giovedì 16 Giugno

Dalla località sulla costa di fine tappa 1, il percorso prevede una deviazione verso Forlì, la salita verso San Marino, la discesa verso l’interno fino a Passignano sul Trasimeno, il passaggio a Norcia per concludere la tappa con la passerella romana di Via Veneto.

Tappa 3 – Venerdì 17 Giugno

La tappa più lunga della Corsa, dopo la partenza da Roma vedrà le vetture risalire verso Ronciglione, poi Siena da dove, via Pontedera e Cascina, si viaggerà in direzione Viareggio e raggiungere Parma e decretare chiusa la terza giornata.

Tappa 4 – Sabato 18 Giugno

L’ultima giornata impegnerà subito le vetture con una serie di prove nel circuito di Varano de’ Melegari, per transitare poi da Salsomaggiore Terme, Stradella, Pavia per raggiungere l’Autodromo di Monza dove, in collaborazione con MIMO Milano Monza Motor Show, gli equipaggi metteranno alla prova la loro abilità con i cronometri e pressostati sulla pista che celebra il centenario del GP di Formula 1.

Prima di giungere al traguardo di Brescia, le auto in gara saluteranno Bergamo in un simbolico anticipo del gemellaggio che nel 2023 vedrà le due città unite nel progetto Brescia-Bergamo Capitale della Cultura.