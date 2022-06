A Pontedera il raduno nazionale dell'Associazione Polizia di Stato

Appena archiviato, ma con ancora negli occhi, il successo di partecipazione per il passaggio della Mille Miglia e lo svolgimento della Notte dei Motori di venerdì scorso, è già tempo di rituffarsi in un grande evento che vedrà ancora una volta Pontedera al centro dell'attenzione. Il prossimo fine settimana, sabato 25 e domenica 26 giugno, la città ospiterà infatti il raduno nazionale dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato (Anps).



Due giorni intensi di iniziative, che faranno confluire sul territorio oltre 4mila soci di Anps in arrivo da tutta Italia. Il programma prevede per sabato 25, su Corso Matteotti, mattina e pomeriggio, l'esposizione e la presentazione delle squadre speciali della Polizia (scientifica, postale, anticrimine, stradale) accompagnate dalle auto storiche e dalla Lamborghini. Nell'atrio del Comune sarà allestita la mostra delle divise storiche, mentre in Viale Italia/Piazza Cordificio Billeri, dalle 9 alle 14, è prevista l'esibizione della squadra acrobatica delle auto della Polizia. Sempre sabato, nel pomeriggio, deposizione della corona ai Caduti in Piazza Garibaldi, Santa Messa al Duomo officiata dall'Arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto e, alle ore 19, concerto della banda della Polizia di Stato in piazza Martiri della Libertà.