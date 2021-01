Diventa maggiorenne e si allontana da casa: rintracciata a Pisa

Una donna residente nel senese si è avvicinata ad una Volante della Polizia di Stato di pattuglia alle prime ore di sabato 9 gennaio in zona stazione. La signora, di origini nordafricane, si era precipitata a Pisa perchè la figlia, da poco maggiorenne, a causa di incomprensioni familiari riguardanti una maggiore voglia di libertà, si era allontanata da casa senza dare più notizie di se'. A Pisa risiedeva il fidanzato della ragazza, un cittadino sudamericano di poco più grande. Gli agenti, dopo aver tranquillizzato la madre, hanno rintracciato l'abitazione del giovane nel quartiere di Cisanello. Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato in casa la ragazza, la quale si era recata volontariamente dal fidanzato.

Ha così spiegato agli agenti che, visto che aveva ormai raggiunto la maggiore età, non voleva più essere oppressa in casa dai genitori. La ragazza ha confermato di voler rimanere dal compagno. I poliziotti non hanno così potuto far altro che comunicare il tutto alla madre sottolineando che la figlia stava bene ma che al momento non voleva comunicare con la famiglia: gli agenti non potevano affidarla ai genitori perché appunto maggiorenne.