Sorpresi nel parco mentre fumano hashish: nei guai due 17enni

Controllo, a seguito di segnalazioni da parte di alcuni residenti, ieri sera all'interno del Parco Falcone e Borsellino nel quartiere di San Giusto a Pisa. La Squadra Volanti della Questura ha identificato due 17enni residenti in zona. I due giovani, alla vista degli agenti, hanno tentato di disfarsi di due sigarette artigianali composte da hashish. Inoltre, a seguito di perquisizione personale, ognuno è stato trovato in possesso di un involucro di 2 grammi della stessa sostanza stupefacente, nonché di una piccola bilancina di precisione.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro amministrativo e entrambi segnalati alla Prefettura come assuntori ed affidati ai rispettivi familiari.