Sorpresi mentre assumono eroina: due giovani pisani fermati dalla Polizia

Nel pomeriggio di martedì 21 febbraio una pattuglia della Squadra volanti della Questura è intervenuta a Riglione in seguito alla segnalazione di una lite tra fidanzato. I due, una coppia di giovani pisani già noti agli operatori intervenuti, non si sono accorti della presenza degli operatori perché intenti a consumare degli stupefacenti. Ai piedi della donna, che ha tentato di nasconderli appena si è accorta della presenza dei poliziotti, sono stati scovati 2 involucri che sono stati prelevati e analizzati dal personale della Polizia Scientifica. I risultati hanno evidenziato che si trattava di eroina per un peso totale di circa 2 grammi e mezzo. I due, al termine degli accertamenti identificativi, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori, mentre lo stupefacente è stato sequestrato.