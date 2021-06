17enne accoltellato in pieno centro: i due giovani aggressori volevano rapinarlo

Ci sarebbe un tentativo di rapina alla base dell'aggressione subita dal 17enne pisano nel pomeriggio di oggi, 15 giugno, in centro a Pisa, in via Turati, angolo via Pascoli. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato intervenuta sul posto, sarebbe stato aggredito e ferito all'addome con un coltello da due coetanei stranieri. Il 17enne è riuscito a fuggire e a raggiungere Piazza Vittorio Emanuele dove ha chiesto aiuto ad una pattuglia di militari dell'Aeronautica in servizio di sorveglianza in zona stazione.



I militari hanno così allertato la sala operativa della Questura che ha avvisato il 118. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Cisanello per le cure del caso.Contemporaneamente sono state inviate nella zona due Volanti e due pattuglie della Squadra Mobile che hanno iniziato le ricerche dei due aggressori.