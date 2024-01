Volterra: ragazzo accusato di violenza sessuale e stalking su una minorenne

I Carabinieri della Compagnia di Volterra hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i Minorenni di Firenze, nei confronti di una persona residente nel territorio. Il provvedimento è scaturito dalla denuncia di una minorenne vittima di violenza sessuale da parte di un ragazzo, all’epoca dei fatti anch’egli minorenne.

Nei giorni successivi e in molteplici occasioni, lo stesso ha assunto nei confronti della giovane un atteggiamento persecutorio, aggressivo e offensivo, minacciandola di gravi conseguenze fisiche nel caso in cui avesse raccontato cosa era successo. Al termine delle operazioni di rito, il ragazzo è stata scortato all’Istituto Penale per i minori di Firenze a

disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni che giudicherà o meno la responsabilità dell’indagato nel corso del procedimento minorile.