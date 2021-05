Si allontana da un centro di accoglienza di Genova: 17enne rintracciato a Pisa

Il ragazzo è stato rifocillato dalla Polizia Ferroviaria ed è stato poi accompagnato in un centro di accoglienza pisano

Rintracciato a Pisa, la notte scorsa, dalla Polizia Ferroviaria, un ragazzo di 17 anni, di origine tunisina, scomparso da poco da un centro di accoglienza per minori genovese.

Il ragazzo è stato curato e rifocillato, nel rispetto delle attuali procedure del protocollo sanitario per il contrasto del Covid, per poi essere affidato ad un locale centro di accoglienza.