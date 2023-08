Gira per la città con una mazza da baseball: denunciato

Nella nottata tra venerdì 25 e sabato 26 agosto i Carabinieri, a Pisa, hanno fermato e sottoposto a controllo un 20enne residente in provincia. Il ragazzo è stato sorpreso in possesso di una mazza da baseball, della lunghezza di 81 centimetri, e anche di hashish per uso personale. Il 20enne è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. La mazza è stata sequestrata. Infine il ragazzo è stato segnalato anche alla Prefettura per uso personale di stupefacenti.