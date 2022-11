Pontedera, scontro auto-scooter: muore 15enne

Drammatico incidente stradale questa sera, 11 novembre, poco dopo le 20 a Pontedera. Un ragazzo di appena 15 anni che viaggiava a bordo di uno scooter ha perso la vita in seguito allo scontro con un'auto.



L'incidente è avvenuto lungo la Tosco-Romagnola, all'altezza dell'incrocio con via Castelli. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118 ma le sue condizioni sono apparse subito estremamente critiche ed ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e la Polizia locale per la ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente.