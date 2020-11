Coltano, spaccata al circolo Arci: ma i ladri se ne vanno senza soldi

Hanno spaccato la porta di ingresso, poi sono entrati in cerca di soldi che però non c'erano. E così se ne sono andati a mani vuote. E' quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì scorsi al circo Arci di Coltano, chiuso a causa dell'emergenza Covid in seguito al Dpcm del 24 ottobre scorso. Un'incursione che per i malviventi non prodotto gli effetti sperati ma che ha comunque provocato danni per alcune centinaia di euro al circolo. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.