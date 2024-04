Un’iniziativa all’insegna dell’inclusione, che mira ad avvicinare al mondo del rally tutti, a prescindere dalle proprie abilità. E’ questo l’obiettivo di 'Rally-Amo', l’evento che si svolgerà domenica 21 aprile tra Logge dei Banchi, piazza XX Settembre e Lungarno Galilei. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Pisa, è organizzato dalla Squadra Corse Città di Pisa, in collaborazione con l'associazione 'Eppursimuove' e l’Automobile Club Pisa.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina, 19 aprile, alla presenza degli assessori allo sport e alla disabilità del Comune di Pisa Giulia Gambini, di Eva Maria Ferral Moreno, dell’ASsd aps Eppursimuove, di Massimo Salvucci, della Squadra Corse Città di Pisa, e di Francesco Bianchi, dell’Automobile Club di Pisa.

Dalle ore 15 alle ore 19.30 sarà possibile salire sulle macchine in mostra e fare domande sui vari modelli, ma anche provare i mezzi e fare un giro in auto affiancando i piloti della Squadra Corse Città di Pisa. Il pubblico presente avrà inoltre l’occasione di provare un simulatore di guida di ultima generazione messo a disposizione dall’Automobile Club Pisa. L'evento è gratuito ed aperto a tutti, eventuali offerte saranno devolute alle attività di Eppursimuove.

"Manifestazioni come queste - afferma l'assessore Giulia Gambini - rappresentano occasioni importanti per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della disabilità e dell’inclusione e per promuovere e sostenere la preziosa attività delle associazioni del territorio, impegnate quotidianamente su queste tematiche. Ringrazio quindi l’associazione Eppursimuove, la Squadra Corse Città di Pisa e l’Automobile Club Pisa per aver organizzato questa importante iniziativa".

"Una bellissima iniziativa - dice l'assessore allo sport Frida Scarpa - che unisce sport e disabilità coinvolgendo importanti associazioni del territorio per consentire a tutti, ed in particolare alle persone che hanno una disabilità, di vivere una giornata all’insegna del Rally, offrendo supporto ed arricchimento a quelle famiglie impegnate ogni giorno nella gestione di persone con gravi difficoltà. Il pubblico potrà salire sulle auto in mostra e, grazie al supporto di piloti esperti, provare le macchine sul nostro Lungarno Galilei, per l’occasione chiuso al traffico. Sarà infine possibile provare anche un simulatore di guida di ultima generazione".

Modifiche al traffico: chiusi al traffico Lungarno Galilei e Ponte di Mezzo

Per consentire lo svolgersi della manifestazione il Comune di Pisa ha adottato una serie di provvedimenti temporanei di sosta e viabilità che prevedono in particolare la chiusura al transito veicolare di Lungarno Galilei e Ponte di Mezzo dalle ore 12.30 alle ore 20.30 di domenica 21 aprile, così come tutti gli accessi perpendicolari al lungarno stesso.

Con il solito orario è istituito il doppio senso di circolazione su via Toselli, da Corso Italia a via dell’Occhio, e l’inversione del senso di marcia di Piazza San Sepolcro e via Flaminio dal Borgo per consentire l’uscita ai veicoli in sosta.

Al fine di consentire l’uscita dei veicoli dei residenti della ztl Sud, nuovo percorso da seguire: via Toselli, via Garofani, Piazza Grilletti, via dell’Occhio, via Toselli, via Facchini, Piazza Facchini, via delle Belle Donne con uscita sul Lungarno Gambacorti.

Dalle ore 12 alle ore 21 di domenica 21 aprile, sempre sul Lungarno Galilei, è inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto compreso tra il Vicolo Da Scorno e Piazza XX Settembre.