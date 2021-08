Ranking di Taiwan: l'Università di Pisa in posizione 227 su scala mondiale

E' uscita la classifica del NTU ranking stilata dalla National Taiwan University e l'Università di Pisa conferma il risultato positivo dello scorso anno piazzandosi nella 227ª posizione a livello mondiale e 7° a livello nazionale. A differenza delle più popolari classifiche elaborate da Shanghai, QS e Times Higher Education, il 'Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities' della NTU si concentra solo sulla produttività e sulla qualità della produzione scientifica, basandosi su otto indicatori che misurano sotto diversi aspetti gli articoli scientifici pubblicati dai docenti e ricercatori di ogni ateneo.

Il ranking NTU si articola anche in una serie di classifiche per singola disciplina in cui l’Ateneo pisano ottiene ottimi risultati nell’ambito della Fisica (62° nel mondo e 2° in Italia), delle Scienze spaziali (106° nel mondo e 6° in Italia), delle Scienze vegetali e animali (116° nel mondo e 5° in Italia) e delle Scienze agricole (133° nel mondo e 12° in Italia).

Il ranking NTU arriva pochi giorni dopo la pubblicazione della classifica ARWU di Shanghai, dove l’Ateneo di Pisa ha ottenuto la posizione nella fascia tra il 151° e il 200° posto su scala mondiale e il primo a livello nazionale insieme alla Sapienza di Roma, all’Università di Milano e all’Università di Padova.