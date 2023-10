Ruba dall'auto di una giovane, le lo insegue e recupera il portafogli

Ha pensato di derubare una giovane mentre era alla guida, durante un parcheggio. Ma lei ha reagito, lo ha inseguito e ha recuperato il maltolto. E' successo nel fine settimana lungo la Vicarese nel comune di Vicopisano, a San Giovanni alla Vena. Del caso si sono occupati i Carabinieri della locale stazione, che hanno infine provveduto a denunciare l'uomo per rapina impropria.

Secondo la ricostruzione, il sospettato ha cercato di sfruttare un momento di distrazione della ragazza, nel momento in cui stava uscendo da un parcheggio con la sua auto. Si è introdotto in macchina per portarle via il portafogli dalla borsa, che era appoggiata sul sedile del passeggero. E' quindi scappato a piedi. La vittima non si è persa d'animo, ha messo la marcia e con la macchina ha seguito l'uomo, fino a fronteggiarlo per recuperare il portafogli. L'uomo alla fine ha abbandonato la refurtiva, causando comunque delle escoriazioni alla giovane durante il confronto.

Le indagini sono partite immediatamente. Grazie ad alcune testimonianze, il sospettato è stato riconosciuto e rintracciato, per essere poi portato in caserma. L'Autorità Giudiziaria di Pisa ha emesso nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione ai Carabinieri.