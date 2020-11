Pontedera: bucano la parete della banca e portano via oltre 100mila euro

Colpo da oltre 100mila euro ieri, 3 novembre, al Banco Bpm che si trova all'interno dell'Ospedale Lotti, a Pontedera. Ad agire due malviventi travisati con cappelli e mascherine di tipo Coronavirus. Un 'look' capace di nascondere i volti e allo stesso tempo non destare sospetti. Il colpo è avvenuto poco dopo l'ora di pranzo.

I due sono entrati nella filiale dopo aver sfondato il muro che la divide dall'ospedale. Un colpo preparato. Secondo quanto ricostruito i malviventi avevano infatti precedentemente bucato la parete, che si trova in un'ala dell'ospedale poco trafficata e nel quale sono in corso lavori di ristrutturazione, e poi avevano ricoperto l'apertura con un pannello di cartongesso. E' quindi bastato un calcio per abbattere il muro e ritrovarsi all'interno della banca dove hanno sorpreso l'unica impiegata presente in quel momento nella filiale. La donna, colta dallo spavento, non ha opposto resistenza e fatto quello che chiedevano, consegnando ai malviventi i soldi della cassaforte e del bancomat. Non sono state utilizzate armi.

Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Pontedera che indagano sull'accaduto.