Pontedera, entra in casa per rapinare il conoscente: i vicini chiamano la Polizia, arrestato

Nei giorni scorsi la Polizia di Pontedera ha arrestato un 22enne georgiano, senza fissa dimora irregolare e pluripregiudicato. Secondo la ricostruzione dei fatti il giovane avrebbe tentato di rapinare un conoscente, introducendosi in casa sua con un pretesto e minacciandolo prima con una siringa, poi con un cacciavite.

I fatti si sono svolti presso un'abitazione del centro di Pontedera. La vittima è un altro residente, tunisino, di 45 anni. Una volta entrato, il 22enne ha ben presto estratto la siringa ed ha cominciato a girare per le stanze cercando oggetti di valore. Poi si è rivolto contro il padrone di casa, usando come arma sia un cacciative che un coltellino trovati nell'abitazione.

Le intimazioni e il trambusto hanno fatto sì che i vicini di casa chiamassero il 112. Una Volante così è subito intervenuta, sorprendendo il rapinatore in flagranza di reato e arrestandolo. Il cittadino georgiano dopo essere stato sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici negli uffici della Polizia Scientifica è portato in carcere a Pisa, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Sono state quindi attivate le procedure per l'accompagnamento coattivo alla frontiera alla scadenza del periodo detentivo.