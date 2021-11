Rapina in casa, coppia minacciata: colpo grosso a Casciavola

Momenti di paura ed una perdita di decine di migliaia di euro, forse centinaia. Ieri 10 novembre, intorno alle ore 18.30/19, tre banditi hanno dato l'assalto ad un'abitazione di via Profeti a Casciavola, nel Comune di Cascina.

Avevano il volto travisato, coperto fra cappelli e mascherine. Con le pistole alla cintola hanno minacciato moglie e marito, sorpresi in casa, facendosi consegnare tutti gli oggetti di valore presenti, per poi fuggire. I due coniugi non sono stati colpiti o bloccati, è stata la situazione e l'essere armati dei malviventi - mai impugnate le pistole mostrate - che hanno subito convinto le vittime a collaborare.

Oggi poi è partita la denuncia del fatto. Resta da capire nel dettaglio l'entità della refurtiva, composta in particolare da oggetti in oro, gioielli ed orologi di pregio. Sul caso indagano i Carabinieri.