Sorpreso a rapinare nel Centro Commerciale Pisanova: arrestato

L'uomo 23enne è stato arrestato all'interno dell'edificio. Processo rinviato a ottobre: arresto tramutato in divieto di dimora a Pisa

Un tentativo di furto all'interno del Centro Commerciale Pisanova finito male, l'arresto e anche l'accusa di lesioni personali. Un uomo di 23 anni di origini senegalesi, residente a Calcinaia, nella nottata di venerdì 25 giugno è stato bloccato dagli agenti della Questura dopo la segnalazione dei Vigili Giurati che stavano effettuando il servizio di vigilanza nel centro commerciale. L'uomo, una volta bloccato, ha sferrato anche un pugno al volto di una guardia giurata.

I poliziotti, dopo averlo ammanettato, hanno perquisito lo zaino che stava indossando: all'interno hanno trovato due paia di scarpe di marca, ancora con il cartellino per la vendita attaccato, e un paio di grosse forbici a punta ricurva, con le quali aveva forzato la porta antincendio della struttura e aperto la vetrina di un negozio di abbigliamento prima di essere scoperto. Il giovane dopo l'arresto ha trascorso la notte in Questura, e questa mattina il Tribunale ha convalidato il fermo. A seguito della richiesta del legale, il processo è stato rinviato al 28 ottobre: il senegalese è stato scarcerato e sottoposto, come disposto dal giudice, alla misura cautelare del divieto di dimora a Pisa.