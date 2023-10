I Carabinieri della Compagnia di Pontedera, con i militari della stazione di Navacchio e del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di un 30enne e di una 37enne, ritenuti responsabili del reato di rapina aggravata in concorso e porto abusivo di armi. Gli arrestati sono legati ad un assalto all'arma bianca avvenuto il 18 settembre scorso presso la tabaccheria di Titignano sulla Tosco-Romagnola, un colpo che ha fruttato ai malviventi circa 3mila euro fra contanti e Gratta e vinci.

Secondo quanto ricostruito, il gestore dell'essercizio è stato assalito da un uomo, incappucciato e col volto coperto da una maschera in plastica di colore nero lucido, con guanti rosa. In mano un lungo coltello con lama in ceramica. Le immagini di videosorveglianza mostrano l'ingresso repentino nella tabaccheria del malvivente, con una breve colluttazione iniziale e il ferimento lieve del gestore alla spalla causato dalla lama. Nei due minuti seguenti ci sono le minacce e il rapinatore che depreda le casse. Poi la fuga. Qua il malfattore raggiunge un'auto che lo aspettava col motore acceso, guidata poi si è scoperto dalla donna.

Le serrate indagini sono state condotte dai militari dell’Arma di Navacchio, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo di Compagnia e coordinati dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, il dottor Giovanni Porpora. Attraverso l’analisi di numerosi filmati della videosorveglianza cittadina e di privati, nonché attraverso l’escussione di testimoni, accertamenti tecnici e numerosi servizi effettuati sul territorio, sono riusciti a ricostruire la dinamica del fatto, fino a dare un nome ai sospettati. Il 23 ottobre scorso, il Gip del Tribunale di Pisa ha emesso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare.

L’uomo, già pregiudicato per reati della stessa specie, è stato condotto nel carcere Don Bosco di Pisa, mentre la donna, incensurata,è sottoposta agli arresti domiciliari.