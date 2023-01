Rapinarono coetanei in discoteca, ora col Daspo tre ventenni non possono avvicinarsi ai locali

Il Questore di Pisa, in quanto Autorità provinciale tecnico-operativa di Pubblica Sicurezza, ha adottato nelle ultime 24 ore numerosi provvedimenti amministrativi di prevenzione, fra cui un'espulsione e diversi daspo.

In particolare, il Questore ha adottato la misura di prevenzione del 'Daspo Willy' nei confronti di tre ventenni, due residenti a Genova e uno a Torino, tutti con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, su proposta dei Carabinieri di San Miniato. Detti provvedimenti sono scattati perché i tre avrebbero rapinato delle collanine d'oro due minori, lo scorso 4 dicembre, all'interno di una discoteca di quel comune, fatti per i quali sono stati successivamente individuati e denunciati. Con questi provvedimenti il Questore ha inibito ai tre l'accesso a tutti i locali di pubblico intrattenimento ubicati sull'intero territorio comunale di San Miniato. Non possono nemmeno stazionare all'esterno degli stessi per un anno, pena una denuncia alla Procura della Repubblica.

Ieri sera, alle ore 22.45, una pattuglia della Polizia ha prelevato dal carcere don Bosco uno cittadino tunisino 34enne che aveva appena scontato una condanna per spaccio di stupefacenti e che, essendo clandestino e ritenuto socialmente pericoloso, doveva essere espulso. Stamani dopo la firma del decreto del Prefetto e del decreto di accompagnamento ad un Centro di Permanenza e di Rimpatrio del Questore, personale della Polizia di Stato lo ha accompagnato a Potenza da cui sarà imbarcato nei prossimi giorni su un volo charter per Tunisi con divieto di reingresso in Italia.

Il Questore ha adottato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Pisa per 3 anni, pena una denuncia alla Procura della Repubblica in caso di violazione, per un calcesano 37enne che nei giorni scorsi, controllato insieme ad alcuni maghrebini sotto i portici di piazza Vittorio Emanuele a Pisa, insofferente alla richiesta di documenti, aveva oltraggiato i poliziotti, offendendone il decoro. Oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica, l'uomo con già alcuni precedenti a carico, ha rimediato anche il provvedimento questorile del foglio di via obbligatorio.

Il Questore, su proposta della Polizia Ferroviaria di Pisa, ha adottato nei confronti di un 45enne italiano, dimorante di fatto a Pisa, il 'Daspo urbano' con divieto di accesso all'intero compendio dell’ area ferroviaria pisana per un anno, pena la denuncia alla Procura della Repubblica in caso di violazione. L’ uomo, che vanta precedenti anche specifici, è stato pizzicato per ben due volte dai poliziotti a fare i propri bisogni fisiologici sui binari della stazione centrale. Oltre alla relativa sanzione amministrativa per atti contrari alla pubblica decenza, ha rimediato anche la misura di prevenzione del Daspo urbano, che in caso di violazione prevede una denuncia penale.