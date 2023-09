"Sto bene, so che passerà. Anche se mi sento ancora sotto shock, non sto dormendo. Mi sono spaventata. E se ora penso al mio quotidiano, non so se sentirmi più tranquilla nella mia città". E' comprensibilmente ancora scossa al pensiero di quanto successo Lisa Carloni, avvocato di 47 anni, vittima di un'aggressione per rubarle la borsa la sera di venerdì scorso, 22 settembre, in centro a Pontedera. Un faccia a faccia sgradito che fortunatamente non ha avuto conseguenze per la salute.

Sul caso indagano i Carabinieri, chiamati da alcuni passanti subito dopo il fatto, accorsi dopo aver sentito le urla della donna. Tutto è avvenuto intorno alle ore 21 a due passi da Piazza Garibaldi, dove si trova il Murale di Enrico Baj di viale Risorgimento. Lisa si stava dirigendo verso la sua auto per tornare a casa, dopo una giornata di lavoro in studio. "E' stato tutto molto veloce. Stavo andando verso il sottopassaggio de La Montagnola quando, praticamente di colpo, mi sono trovata davanti un ragazzino, a volto scoperto, che mi ha guardata a brutto muso e mi ha afferrato la borsa, senza dire una parola. Ho resistito per qualche attimo, poi ho temuto che potesse avere un coltello, o che potesse insomma succedermi di peggio. Lascio andare la borsa mentre lui strattona e con una mano mi dà una spinta, buttandomi a terra".

Quindi le grida e la fuga in motorino del giovane, che aveva un complice ad aspettarlo in sella al mezzo. "Per quanto ricostruito - spiega Lisa - il motorino con loro due a bordo mi era passato davanti in senso opposto, poi ha girato per prendermi alle spalle. Non ci ho fatto caso, come fai a pensarci? E' stato anche un momento in cui non c'era nessuno in strada, qua che comunque è spesso trafficato. Ripenso poi a questo ragazzo, credo possa benissimo essere minorenne. O non ha nulla da perdere o non ha la concezione di quello che ha fatto...". Violenza subìta a parte, la borsa rubata in seguito è stata ritrovata. Dentro tutti gli effetti personali, fra cui il telefono cellulare e una penna di valore, sia materiale che affettivo. Sono spariti i contanti e le carte di credito, subito bloccate.

La riflessione e la preoccupazione va alla quotidianità spezzata, che appare compromessa: "Saranno 20 anni che faccio questo tragitto, parcheggiando l'auto più o meno nei soliti posti gratuiti. Sono nata a Pontedera, non ho mai sentito di aggressioni di questo genere in centro. Ci si conosce tutti... certamente nel tempo si sono create zone meno sicure, più in periferia o alla stazione. Ma mai sentito di un fatto del genere, con le telecamere di sorveglianza a riprendere tutto. Fino a venerdì non avevo mai avuto una percezione di pericolo in centro. Forse mi sbagliavo".

La sicurezza è una questione nota per le città più grandi e trafficate, materia spesso di dibattito pubblico e confronto politico. "Qualcosa a Pontedera negli anni è cambiato - valuta la professionista - credo sia peggiorata. Si parla di percezione, ma lo si vede in città che ci sono zone che paiono ghetti. L'immigrazione può essere buona, aprire la città al mondo, ma se mal gestita crea problemi. Si vedono locali con fuori persone che bevono di continuo, prima non era così. Un po' preoccupa. Poi magari finisci in mezzo ad una rapina, in centro, da parte di qualcuno che potrebbe averlo fatto come bravata, o per una babygang, di una famiglia italiana insospettabile... sei ci pensi è scioccante".

Nella brutta esperienza una risposta positiva c'è stata: "Sono stata subito soccorsa dai passanti, che hanno anche chiamato un'ambulanza. I Carabinieri sono stati gentili, hanno fatto tutto quello che potevano. Ho sentito solidarietà e senso di comunità, mi ha fatto piacere. Questo c'è ancora".