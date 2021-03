Coltello puntato per 300 euro: rapina in farmacia in centro a Pisa

E' successo la sera di sabato alla farmacia Conticini in via Roma

Ad agire, a volto coperto, sono stati in due. Nella serata di sabato 20 marzo malviventi hanno dato l'assalto alla farmacia Conticini di via Roma, minacciando con un coltello le due farmaciste per farsi consegnare l'incasso. Si sono poi dileguati con circa 300 euro.

Secondo la ricostruzione non erano ancora le 20 quando i due rapinatori sono entrati. In pochi secondi hanno dichiarato le loro intenzioni, spavendando i presenti, e si sono diretti al bancone facendosi dare i contanti a disposizione. Sono poi fuggiti a piedi. Sul caso indaga la Polizia.