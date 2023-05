Aggredito per una rapina, viene pugnalato con un punteruolo alla gamba

Pugnalato con un punteruolo alla gamba, nel quadricipite, per le scarpe e il telefono cellulare. E' successo, secondo quanto ricostruito dalla Questura, nella notte fra il 13 e il 14 maggio, in centro a Pisa.

La Squadra Volanti è intervenuta intorno all'una e 45 in via Alessandro della Spina, non lontano da Piazza Guerrazzi, a seguito della segnalazione ricevuta circa la presenza di una persona ferita. Sul posto gli agenti hanno individuato l'uomo vittima dell'aggressione, di origini straniere, che ha riferito di essere stato avvicinato poco prima da due donne e un uomo. Questi avrebbero preteso da lui i suoi beni. Al rifiuto, uno dei tre è passato dalle parole ai fatti, con il ferimento.

Mentre il malcapitato, comunque apparso incerto durante il suo racconto, spiegava l'accaduto, i poliziotti hanno allertato i mezzi di soccorso, che hanno poi trasportato la vittima al Pronto Soccorso per le medicazioni necessarie. Fortunatamente la ferita non è grave, per quanto la prognosi è comuque di 15 giorni. Gli accertamenti sul caso sono in corso.