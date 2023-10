Parapiglia nella notte, poi l'indagine permette di capire che si è trattato di un tentativo di rapina ai danni di due giovani stranieri. Succede a Pisa, in Piazza della Stazione. E' quasi l'una quando arriva la pattuglia della Polizia di Stato, impegnata nel servizio serale di controllo del centro storico. Lo scenario sembra quello di una rissa fra più persone. Poi gli agenti, insieme a personale dell'Esercito, sono riusciti a identificare tre protagonisti dell'episodio: due sono le vittime e uno è un sospettato, volto noto per gli operatori. Questi infatti è un 25enne tunisino, con precedenti per reati inerenti gli stupefacenti. E' stato denunciato per tentata rapina e le lesioni in concorso con altre persone, ancora ricercate. Avrebbe agito insieme ad altri complici, che si sono dati alla fuga.

Le due vittime sono un 25enne di origini sudafricane e un suo amico coetaneo di origini irlandesi, residente in Garfagnana. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che i due camminavano in Galleria Gramsci, quando sono stati avvicinati da un gruppo di cittadini nordafricani. Questi, con fare minaccioso, gli hanno intimato di consegnare soldi e telefono; al loro rifiuto le parti si sono confrontate, con il gruppo che ha lanciato contro le vittime alcune bottiglie di vetro. Il cittadino irlandese è stato colpito alla testa e soccorso dal 118, con una lieve ferita; ha poi rifiutato le cure mediche perché non necessarie. Il cittadino sudafricano ha quindi sporto querela, specificando di riconoscere il cittadino tunisino fermato dagli agenti come uno degli autori della tentata rapina. Quest'ultimo, dopo la denuncia, è stato messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione per le procedure di espulsione dal territorio nazionale.