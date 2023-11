Rapina la nonna in casa e scappa insieme alla fidanzata

I Carabinieri della Stazione di Cenaia, a conclusione di una celere indagine finalizzata a risalire agli autori di una rapina consumata ai danni di una donna anziana del posto, hanno denunciato in stato di libertà due 21enni: si tratta del nipote della vittima e la sua fidanzata.

Il fatto è avvenuto a Crespina Lorenzana nel pomeriggio del 26 ottobre scorso. Secondo la ricostruzione dei militari, i due giovani erano a casa della parente di lui quando, per motivi ancora da accertare, avrebbero immobilizzato la signora per rubarle alcuni monili in oro. Sarebbero poi fuggiti con l'auto della vittima, cercando di far perdere le proprie tracce. Una volta scoperto quanto successo, la donna è stata portata all'ospedale Cisanello per le cure del caso. Ha riportato lievi lesioni ed ematomi.

I Carabinieri della Stazione di Cenaia hanno eseguito due giorni fa nei confronti dei due giovani l'ordinanza di misura cautelare dell'applicazione del divieto di dimora nel Comune di Crespina Lorenzana, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa.