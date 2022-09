MInacciano con un coltello e rapinano un giovane: due arresti

Sono finiti in manette due cittadini italiani di 36 e 25 anni, accusati di aver rapinato, in via San Frediano a Pisa, un giovane della somma di 20 euro.

Secondo quanto ricostruito, i due uomini, nella tarda serata di ieri, mercoledì 7 settembre, hanno avvicinato la vittima e, sotto la minaccia di un coltello, si sono fatti consegnare la somma di 20 euro per poi darsi alla fuga nelle strade del centro cittadino.



I Carabinieri del Nucleo Radiomobile, prontamente allertati dalla Centrale Operativa, sono riusciti a rintracciare, poco dopo, i due fuggitivi in Piazza dei Cavalieri, arrestandoli.

Gli arrestati, che sono stati sorpresi in possesso di due coltelli a serramanico e della somma di denaro di 20 euro, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati condotti in carcere.