Hanno aggredito alle spalle una persona che aveva appena ritirato dei soldi al bancomat per derubarla. In centro a Pontedera. E' successo intorno alle ore 21 di ieri 13 luglio, in via Roma. Gli indagati, fermati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, sono due 20enni italiani. L'accusa è di tentata rapina aggravata.

Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, i due arrestati si erano appostati nei pressi dell'atm, in attesa della loro vittima. Una volta puntata la 'preda', eseguito il prelievo, hanno agito. Uno dei due, con una scusa, ha distratto il malcapitato, mentre l'altro lo ha colpito alla testa con un sasso. La vittima ha riportato sul capo un taglio profondo. L'allarme è scattato subito e i militari dell'Arma, che erano in zona in virtù dei servizi preventini sul territorio, li hanno rintracciati in breve tempo e bloccati, nonostante il tentativo dei malviventi di far perdere le proprie tracce. I Carabinieri hanno anche sequestrato il sasso usato come arma.

I due giovani sono state quindi condotti in caserma e dichiarati in stato di arresto per tentata rapina aggravata. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Pisa sono stati portati in carcere al Don Bosco.