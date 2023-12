Minaccia una ragazzina facendosi consegnare 20 euro: denunciato 15enne

Si era avvicinato ad una ragazzina minorenne in Corso Italia, minacciandola e facendosi consegnare 20 euro in contanti. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 28 dicembre, e sul posto è intervenuta una pattuglia della Squadra Volanti della Questura a seguito della segnalazione di rapina fatta dal padre della giovanissima.

I poliziotti, acquisite le prime informazioni sulle fattezze e sull’abbigliamento indossato dall’autore del colpo, hanno subito diramato la nota di ricerca alle altre pattuglie della Polizia di Stato presenti in città; di lì a poco il presunto autore è stato rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria, identico alla puntuale descrizione fatta poco prima dalla vittima.



Si tratta di un minorenne residente a Pisa, da poco imputabile perché appena 15enne, ma con già a carico due pregresse denunce per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. E' stato accompagnato in Questura per le incombenze di rito e, al termine, affidato alla madre che risiede con lui in città. Sarà denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze per il reato di rapina.