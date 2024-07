I Carabinieri della Stazione di Navacchio hanno arrestato, in flagranza di reato, un giovane accusato di rapina impropria. Nella frazione di Cascina, presso un esercizio commerciale della zona, l'indagato avrebbe tentato di sottrarre un paio di scarpe del valore di 160 euro, dopo aver rotto il dispositivo antitaccheggio. Il dispositivo, però, è entrato comunque in funzione al momento dell'uscita. Così alla cassa il responsabile del negozio ha invitato il soggetto a rientrare e a lasciare il maltolto, ma questi per risposta lo avrebbe minacciato con un coltellino.

A seguito dell'intervento della sicurezza del negozio, e quindi dei militari dell'Arma di Navacchio, il giovane è stato fermato e, al termine delle conseguenti operazioni di polizia giudiziaria, è scattato l'arrestato, con poi il trasferimento presso il carcere di Pisa.