Rapina e ferisce gravemente due studenti: arrestato 31enne

Violenza e paura stamani, 30 ottobre, in Piazza Cavalieri. La Polizia è intervenuta dopo che alle ore 7 due giovani studenti fuorisede hanno chiamato il numero unico d'emergenza 112 denunciando di essere stati malmenati e rapinati da un giovane uomo di colore. L'uomo è stato in seguito rintracciato ed arrestato: si tratta di un senegalese di 31 anni, con svariati precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Pendeva su di lui anche un ordine di allontanamento dal territorio nazionale sancito dal Questore di Roma. Alla fine le manette sono scattate per i reati di rapina aggravata e lesioni gravi, più la denuncia per l'inottemperanza all'espulsione.

Secondo la ricostruizione fatta dagli inquirenti, il 31enne ha avvicinato i due ragazzi offrendo loro della droga. Loro hanno rifiutato, tuttavia si trattava evidentemente di una scusa: il malvivente aveva puntanto un Iphone in mano ad uno dei due. Una volta vicino, infatti, il senegalese ha strappato di mano lo smartphone alla vittima. I due hanno reagito, ma la stazza e la forza dell'aggressore era superiore. Prima i pugni, poi sulla testa di uno dei due ragazzi è arrivata anche una bottiglia di vetro, che si è rotta, provocando al giovane una commozione cerebrale. La violenza è proseguita con la bottiglia che si è trasformata in un'arma da taglio, con l'altro ragazzo che è stato raggiunto al viso. Entrambi sono stati poi medicati al Pronto Soccorso: 30 giorni di prognosi per il primo, 9 punti di sutura per il secondo.

Ma non è finita. Mentre fuggiva, il rapinatore è stato affrontato da altri due studenti, amici dei due aggrediti. Nella colluttazione il 31enne è riuscito a sfilare il portafogli ad uno dei due, riuscendo poi a scappare verso via Roma. Gli studenti aggrediti hanno dato indicazioni ai poliziotti, intervenuti sul posto, che si sono diretti verso l'orto botanico con in mente la descrizione del malvivente appena ricevuta. I poliziotti hanno perlustrato l'interno dell'orto botanico, facendosi aprire dal custode e riuscendo alla fine a stanare, circondare ed ammanettare il rapinatore. Con la perquisizione è stato trovato in possesso dell'uomo sia lo smartphone che il portafogli rubati.

Su disposizione del PM di turno Dominijanni l'arrestato è stato scortato direttamente al carcere don Bosco, in attesa dell'interrogatorio di garanzia e della convalida dell'arresto.