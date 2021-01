Butta a terra agenti di Polizia per fuggire con una bottiglia di liquore: arrestato

E' successo al supermercato Pam di via Pascoli, in centro a Pisa, la sera di lunedì

La Polizia di Pisa è intervenuta lunedì sera in via Pascoli, presso il supermercato Pam, a seguito di una segnalazione per un tentato furto. Un uomo, di origine straniera, aveva preso una bottiglia di liquore cercando poi di uscire senza pagare. All'opposizione dell'addetto della sicurezza ha risposto con le minacce. Sul posto è arrivata la volante, con il personale che ha cercato di contenere il soggetto, che ha però opposto resistenza fino a spingere a terra i due agenti, nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

L'uomo è stato comunque bloccato e portato in Questura. Accertata l'identità della persona, risultata essere già gravata da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e resistenza, è stato dichiarato in arresto per il reato di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Giudicato con il rito direttissimo è stato rimesso in libertà con la misura cautelare dell'obbligo di presentazione trisettimanale presso il Comando Stazione Carabinieri di Pisa Centro.