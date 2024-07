Tenta la rapina al supermercato e ferisce un vigilante con un coltello: arrestato

Episodio di violenza sabato scorso, 29 giugno, al supermercato Eurospin a Porta a Mare a Pisa dove le Volanti della Questura sono intervenute dopo la segnalazione del ferimento di un addetto alla sicurezza con un'arma da taglio.

Le donne e gli uomini dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono immediatamente convogliati sul posto dove hanno riscontrato appunto la presenza di un addetto al supermercato che, seppure sanguinante dal braccio, stava trattenendo un uomo.

In pochi minuti i poliziotti hanno così ricostruito la vicenda: un etiope 39enne, titolare di un permesso di soggiorno per protezione internazionale e già noto alle forze dell’ordine, si era furtivamente introdotto all’interno dei magazzini del supermercato al fine di sottrarre della merce. Scoperto dal personale della sicurezza, ha minacciato gli addetti con un coltello, colpendo uno di essi ad un braccio e dandosi poi ad una precipitosa fuga.

Il 39enne è stato in ogni caso raggiunto ed immobilizzato dall’addetto che, fortunatamente, ha rimediato soltanto delle ferite non gravi all’avambraccio: se l'è cavata con qualche punto di sutura. Gli agenti della Questura di Pisa pertanto hanno arrestato lo straniero in flagranza in relazione alle ipotesi di reato di tentata rapina aggravata e lesioni aggravate.

D’intesa con la Procura della Repubblica il 39enne è stato associato al carcere Don Bosco in attesa del giudizio di convalida.