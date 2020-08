Rapinata di notte in via Notari: le scuse della comunità senegalese

Una lettera inviata dal presidente della Comunità senegalese Ndiouck Mbaye per scusarsi per l'episodio di violenza che ha visto protagonisti tre cittadini senegalesi che hanno rapinato di notte una donna, sorprendendola alle spalle in via Notari lo scorso 6 agosto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ho appreso con dispiacere quello che è accaduto e mi vedo costretto a scrivervi per esprimere la mia più profonda indignazione per l'aggressione avvenuta giovedì 6 agosto 2020 in cui sono coinvolti dei senegalesi. Sono convinto che le scuse non servono ad alleviare la frustrazione che avete provato in quel momento - scrive il presidente Ndiouck Mbaye rivolgendosi alla vittima - ma sono un atto sentito e doveroso che come presidente della Comunità Senegalese di Pisa e provincia e come persona ritengo dovervi porgere, a nome mio e dell'intera comunità".

La lettera si conclude con l'auspicio "che tali episodi non si ripeteranno in futuro".