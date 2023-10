Legambiente ha pubblicato oggi, 23 ottobre, il 30° Rapporto sull'Ecosistema Urbano. L'analisi viene redatta dal 1994 ed è uno strumento sempre utile per valutare la qualità dell’ambiente cittadino. Utilizza 19 indicatori numerici forniti e certificati da istituzioni ed enti pubblici, agglomerando così informazioni come qualità dell’aria, consumo e dispersione dell’acqua potabile, mobilità, rifiuti e ambiente urbano. La sintesi viene fatta con una classifica dei capoluoghi di provincia. Legambiente Pisa specifica che "l'attenzione non deve essere puntata sulla classifica", bensì sui "diversi indicatori nel loro valore assoluto e nelle loro variazioni nel corso del tempo". Molte città infatti sono vicine nei valori, con quindi "piccole variazioni che finiscono per avere significative del punteggio sintetico finale".

Pisa ha ottenuto una valutazione sintetica pari al 60% del punteggio massimo possibile, che la pone al 38° posto tra i 105 capoluoghi di provincia considerati. Lo scorso anno era al 58°. Legambiente, per fare il quadro di contesto, spiega inoltre che "le città sono sistemi complessi che consumano gran parte delle risorse del pianeta aumentando sempre di più il carico ambientale. Già oggi il 3% della superficie terrestre è occupato dalle città, che consumano il 70% dell’energia mondiale con il 75% delle emissioni di carbonio. Il Rapporto mostra che negli anni le amministrazioni locali hanno fatto progressi nelle gestione dell’ambiente urbano, ma, purtroppo, denuncia anche che sono lontane dagli obiettivi posti dall’Agenda 2030, come imporrebbero gli accordi internazionali e gli allarmi della scienza". La valutazione massima di 100 punti percenutali rappresenta una città ipotetica con i parametri reali migliori possibili. E un quadro simile è sì vicino per alcune posizioni di vertice, ma ancora lontano: in cima c'è Trento con l'85,86%, chiude Palermo con il 20,86%.

La situazione di Pisa

"La nostra città - scrive Legambiente Pisa - è penalizzata da una grande produzione di rifiuti (747 chili pro capite in un anno): il grande numero di turisti e studenti pesa sulla quantità totale, suddivisa poi dal solo numero dei residenti effettivi. Ma la raccolta differenziata resta ferma (introno al 60%), senza sostanziali avanzamenti negli ultimi anni: si potrebbe fare meglio, e alcuni capoluoghi lo fanno".

Similmente insoddisfacenti rimangono i risultati sulla gestione dell’acqua potabile: "Di quella immessa in acquedotto se ne perde quasi un litro su tre.

La qualità dell’aria fornisce risultati più confortanti: "Non si registrano superamenti alle norme di legge. Ma il rischio per la salute non conosce soglie, essendo sempre proporzionale alla esposizione agli inquinanti, tanto è vero che, cogliendo le indicazioni della Organizzazione Mondiale della Sanità, la Commissione Europea proporrà presto limiti molto più severi".

Un tema dolente (anche se condiviso con molte altre città) è la mobilità. "Il Trasporto Pubblico Locale è in costante sofferenza, anche se Pisa si trova in compagnia di molti altri capoluoghi quanto a passegeri traspotati annualmente e offerta di percorsi (rispettivamente 40,5 passeggei/anno e 52,8 Km/ passeggeri-anno). Il tema è molto sentito dalla popolazione e richiede una impegno particolare per migliorare la qualità della vita in città sostenendo la 'mobilità gentile' al domino delle auto private su cui è costruita la strutture delle città. Ricordiamo inoltre che Pisa è tra le città che ha più vittime del traffico (8 vittime tra morti e feriti gravi, 104° posto su 105), mentre ci sono oltre 62 auto ogni 100 abitanti, neonati compresi. Tutavia la nostra città si distingue per una vasta ztl".